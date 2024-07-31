Сыровар Лебедев рассказал о романе с Бузовой: "Она, как женщина, пустая"

Сыровар Денис Лебедев, который раньше встречался с Ольгой Бузовой, объяснил, почему у них не сложились отношения.
Предприниматель считает, что расставание с Ольгой у них прошло "не по-человечески". Он уверен, что у Бузовой имеются "незакрытые гештальты", которые заставляли её недоверчиво к нему относиться.
"Она, как женщина, пустая. Я никого не осуждаю, но женщина должна отдавать свою энергию", — заявил бизнесмен в YouTube-шоу "proПУСК" с Георгием Иващенко.
Особенно Лебедеву не нравилось то, что Ольга была слишком занята на съёмках.
Бузова познакомилась с Денисом Лебедевым в 2018 году на реалити-шоу "Замуж за Бузову". После шоу у них закрутился непродолжительный роман. Звезда заподозрила бойфренда в корысти.
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