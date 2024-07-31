Сыровар Лебедев рассказал о романе с Бузовой: "Она, как женщина, пустая"

Бывший бойфренд Бузовой назвал звезду "пустой женщиной"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сыровар Денис Лебедев, который раньше встречался с Ольгой Бузовой, объяснил, почему у них не сложились отношения.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Предприниматель считает, что расставание с Ольгой у них прошло "не по-человечески". Он уверен, что у Бузовой имеются "незакрытые гештальты", которые заставляли её недоверчиво к нему относиться.

"Она, как женщина, пустая. Я никого не осуждаю, но женщина должна отдавать свою энергию", — заявил бизнесмен в YouTube-шоу "proПУСК" с Георгием Иващенко.

Особенно Лебедеву не нравилось то, что Ольга была слишком занята на съёмках.

Бузова познакомилась с Денисом Лебедевым в 2018 году на реалити-шоу "Замуж за Бузову". После шоу у них закрутился непродолжительный роман. Звезда заподозрила бойфренда в корысти.