Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, уступила детей бывшему мужу, бизнесмену Игорю Сивому.
Нюша решила без боя отдать детей экс-супругу Игорю Сивову. 5-летняя Серафима-Симба и 2-летний Саффрон будут проживать с отцом в Объединённых Арабских Эмиратах.
Как сообщает издание Super.ru, представитель Сивова рассказал, что бывшим супругам удалось прийти к мирному соглашению по поводу раздела имущества и воспитания наследников. На решение повлияло то, что сын и дочь звёздных родителей получают образование в Дубае.
Ранее певица Анна Шурочкина на VK Fest поделилась советами о том, как справляться с жизненными проблемами.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.