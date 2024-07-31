Певица Нюша отказалась от борьбы за детей: сын и дочь останутся с отцом

Певица Нюша не стала бороться за детей с бывшим мужем

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, уступила детей бывшему мужу, бизнесмену Игорю Сивому.

Фото: https://vk.com/nyusha_official by ВК-аккаунт певицы Нюши is licensed under public doman

Нюша решила без боя отдать детей экс-супругу Игорю Сивову. 5-летняя Серафима-Симба и 2-летний Саффрон будут проживать с отцом в Объединённых Арабских Эмиратах.

Как сообщает издание Super.ru, представитель Сивова рассказал, что бывшим супругам удалось прийти к мирному соглашению по поводу раздела имущества и воспитания наследников. На решение повлияло то, что сын и дочь звёздных родителей получают образование в Дубае.

Ранее певица Анна Шурочкина на VK Fest поделилась советами о том, как справляться с жизненными проблемами.