"Хочется процитировать Алсу": Татьяна Бакальчук впервые высказалась о причинах развода с мужем

Подавшая на развод Бакальчук заявила, что брак распался ещё до сделки по бизнесу

Основательница одного из самых популярных в России маркетплейсов Wildberries Татьяна Бакальчук в беседе с "КП" призналась, что её брак с мужем дал трещину уже давно.

Фото: youtube.com by канал Forbes, PDM

30 июля в СМИ появилась информация о том, что бизнесвумен подала заявление на развод с супругом Владиславом. Мужчина утверждает, что жену обманом пытаются увести из семьи, чтобы объединить маркетплейс с компанией Russ.

Бакальчук с этим в корне не согласна и отмечает, что первая серьёзная трещина в браке случилась в ноябре прошлого года.

"Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ", — пояснила она.

Владислав Бакальчук отмечает, что его никто не поставил в известность о структурных изменениях в бизнесе, в котором он владеет лишь 1%. Бакальчук заявила, что в этой истории хочет лишь процитировать певицу Алсу и её знаменитое "врёт".

Ранее Гарик Харламов рассказал о жизни с супругой и планах стать отцом ещё раз.