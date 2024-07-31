"Мы работаем над этим": Гарик Харламов рассказал о жизни с супругой и планах завести детей

Комик Гарик Харламов заявил, что они с Ковальчук планируют завести детей

Юморист Гарик Харламов в беседе с "КП" признался, что они с супругой, актрисой Катериной Ковальчук работают над тем, чтобы стать родителями.

Фото: youtube.com by канал КЛИККЛАК, PDM

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук официально зарегистрировали отношения в начале июня 2024 года, а затем улетели в Сочи на медовый месяц. Юморист не скрывает, что с появлением жены его жизнь кардинально поменялась.

"В доме хорошо, чисто. Она замечательно готовит, очень любит чистоту, даже фанатично, что для меня прекрасно. Я тоже очень люблю, когда всё по полочкам и нет бардака. Мы начали гулять, чего раньше я не делал", — рассказал он.

Он отметил, что его десятилетняя дочь Анастасия от предыдущего брака очень хочет братьев и сестёр. Юморист заявил, что количество не имеет значение.

Ранее Анна Семенович рассказала, на сколько похудела благодаря препарату.