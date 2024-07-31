Анна Семенович раскрыла, на сколько смогла похудеть благодаря "русскому Оземпику"

Певица Анна Семенович в личном блоге призналась, что смогла похудеть на 6,5 килограмма после начала приёма "русского Оземпика" — Семавика.
По её словам, препарат, который она принимает три месяца, улучшил её самочувствие. Артистка перестала отекать, переедать и научилась высыпаться.
"Потому что те люди, у которых есть инсулинорезистентность, а у меня она есть, они часто чувствуют усталость, они не высыпаются, у них постоянное чувство голода, у меня так было. А Семавик это всё нормализовал", — поделилась артистка.
При этом Семенович подчеркнула, что всё очень индивидуально, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом перед началом применения лекарственного средства.
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