Анна Семенович раскрыла, на сколько смогла похудеть благодаря "русскому Оземпику"

Анна Семенович смогла скинуть 6,5 кг за 3 месяца при помощи препарата

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Певица Анна Семенович в личном блоге призналась, что смогла похудеть на 6,5 килограмма после начала приёма "русского Оземпика" — Семавика.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

По её словам, препарат, который она принимает три месяца, улучшил её самочувствие. Артистка перестала отекать, переедать и научилась высыпаться.

"Потому что те люди, у которых есть инсулинорезистентность, а у меня она есть, они часто чувствуют усталость, они не высыпаются, у них постоянное чувство голода, у меня так было. А Семавик это всё нормализовал", — поделилась артистка.

При этом Семенович подчеркнула, что всё очень индивидуально, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом перед началом применения лекарственного средства.

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