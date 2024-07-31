Шоумен Отар Кушанашвили столкнулся с мучительным испытанием во время лечения рака

Журналист Отар Кушанашвили в личном Telegram-канале признался, что самым мучительным испытанием во время болезни стала бессонница.
Он отметил, что ему не помогают прописанные снотворные, а во время отсутствия сна он борется с самокопанием и рефлексией. Однако шоумен заверил, что старается не падать духом.
"Говорю вам на случай, если вас будут ждать такие же испытания. Только не трусьте! Я сам хожу по комнате из угла в угол и говорю себе: "Не опускай руки!" — поделился телеведущий.
Отар Кушанашвили оказался в больнице 20 июня после того, как стал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота. Во время срочной операции у него обнаружили опухоль. В начале июля появилась информация, что его дважды прооперируют из-за рака.
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