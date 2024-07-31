Шоумен Отар Кушанашвили столкнулся с мучительным испытанием во время лечения рака

Журналист Отар Кушанашвили мучается от бессонницы во время болезни

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили в личном Telegram-канале признался, что самым мучительным испытанием во время болезни стала бессонница.

Фото: youtube.com by канал Saberov Ruslan, PDM

Он отметил, что ему не помогают прописанные снотворные, а во время отсутствия сна он борется с самокопанием и рефлексией. Однако шоумен заверил, что старается не падать духом.

"Говорю вам на случай, если вас будут ждать такие же испытания. Только не трусьте! Я сам хожу по комнате из угла в угол и говорю себе: "Не опускай руки!" — поделился телеведущий.

Отар Кушанашвили оказался в больнице 20 июня после того, как стал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота. Во время срочной операции у него обнаружили опухоль. В начале июля появилась информация, что его дважды прооперируют из-за рака.

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