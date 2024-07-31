Чулпан Хаматова отказалась общаться с Аллой Пугачёвой в Юрмале

Актриса Чулпан Хаматова не захотела подходить к Алле Пугачёвой в Юрмале

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Актриса Чулпан Хаматова не захотела подходить к народной артистке СССР Алле Пугачёвой на фестивале в Юрмале. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал SPEKTR PRESS, PDM

Сообщается, что артистка посетила вместе с коллегами — Максимом Виторганом и Аллой Пугачёвой — моноспектакль Данилы Козловского FRANK. Чулпан Хаматова не стала заходить за кулисы после представления, чтобы увидеться и пообщаться с певицей.

Алла Пугачёва активно посещает светские мероприятия в Латвии. Так, на спектакль Данилы Козловского, исполнившего одну из её песен, она пришла в кожаных лосинах, белой рубашке, чёрной куртке и галстуке.

Журналисты пишут, что Чулпан Хаматова до сих пор может переживать из-за своего ухода из Нового Рижского театра.

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