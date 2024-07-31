"Пью таблетки горстями": солист "Иванушек International" рассказал о здоровье на фоне рака у Отара Кушанашвили

Певец и солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что раз в полгода сдаёт анализы и несколько лет пьёт таблетки "горстями". Видеороликом поделился шоумен и журналист Отар Кушанашвили.
Исполнитель выразил поддержку лечащемуся от рака Отару Кушанашвили и заявил, что старается следить за своим здоровьем.
"Я сдаю анализы чаще, чем раз в полгода. Полностью, весь чек. Лет пять пью горстями таблетки от печёнки, желудка, тестостероны, витамины", — признался Григорьев-Апполонов.
Он отметил, что не знал о безалаберности Кушанашвили, и признался, что переживает за друга. В конце он добавил, что всегда на связи, если потребуется.
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