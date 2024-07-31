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"Пью таблетки горстями": солист "Иванушек International" рассказал о здоровье на фоне рака у Отара Кушанашвили

Певец Андрей Григорьев-Апполонов пять лет пьёт таблетки "горстями"

0:56
Шоу-бизнес

Певец и солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что раз в полгода сдаёт анализы и несколько лет пьёт таблетки "горстями". Видеороликом поделился шоумен и журналист Отар Кушанашвили.

Певец Андрей Григорьев-Апполонов пять лет пьёт таблетки "горстями"
Фото: youtube.com by канал Андрей Григорьев-Апполонов, PDM

Исполнитель выразил поддержку лечащемуся от рака Отару Кушанашвили и заявил, что старается следить за своим здоровьем.

"Я сдаю анализы чаще, чем раз в полгода. Полностью, весь чек. Лет пять пью горстями таблетки от печёнки, желудка, тестостероны, витамины", — признался Григорьев-Апполонов.

Он отметил, что не знал о безалаберности Кушанашвили, и признался, что переживает за друга. В конце он добавил, что всегда на связи, если потребуется.

Ранее стало известно, что певица Пелагея подала новый иск к Ивану Телегину.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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