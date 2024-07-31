Пакс Джоли-Питт попал в ДТП: состояние стабильное

Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта пострадал в аварии на электровелосипеде

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В понедельник приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в ДТП на своем электровелосипеде. Сообщалось, что парень ездил без защитного шлема.

Фото: flickr.com by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Около 17 часов в Лос-Анджелесе 20-летний Пакс врезался в автомобиль на переполненном перекрестке, когда горел красный свет. Водитель машины быстро выскочил, чтобы убедиться, что с Паксом все в порядке. Вскоре прибыла скорая помощь, и его доставили в ближайшую больницу с травмой головы и жалобами на боль в бедре.

Анджелина Джоли сразу же отправилась в медучреждение и остается там, поддерживая сына. По словам инсайдеров, Джоли сообщила, что состояние Пакса стабильное. Медики рассказали, что у него небольшое кровоизлияние в мозг, но его состояние улучшается, и вскоре его выпишут.

Выяснилось, что это не первый случай, когда Пакс попадает в аварию, и ранее он уже становился инициатором происшествий на дороге, часто пренебрегая ношением шлема. Его друзья обеспокоены его безрассудным поведением.