В понедельник приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в ДТП на своем электровелосипеде. Сообщалось, что парень ездил без защитного шлема.
Около 17 часов в Лос-Анджелесе 20-летний Пакс врезался в автомобиль на переполненном перекрестке, когда горел красный свет. Водитель машины быстро выскочил, чтобы убедиться, что с Паксом все в порядке. Вскоре прибыла скорая помощь, и его доставили в ближайшую больницу с травмой головы и жалобами на боль в бедре.
Анджелина Джоли сразу же отправилась в медучреждение и остается там, поддерживая сына. По словам инсайдеров, Джоли сообщила, что состояние Пакса стабильное. Медики рассказали, что у него небольшое кровоизлияние в мозг, но его состояние улучшается, и вскоре его выпишут.
Выяснилось, что это не первый случай, когда Пакс попадает в аварию, и ранее он уже становился инициатором происшествий на дороге, часто пренебрегая ношением шлема. Его друзья обеспокоены его безрассудным поведением.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.