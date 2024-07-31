Дженнифер Энистон была сфотографирована плачущей и выглядящей потрясенной во время съемок четвертого сезона "Утреннего шоу". В понедельник звезда сериала "Друзья" появилась на красной дорожке лестницы Нью-Йоркской публичной библиотеки в черном бархатном платье с глубоким вырезом, затянутом на талии. На съемочной площадке в роли своей героини Алекс Леви она дополнила образ черными туфлями на каблуках с открытым носком и минимальным количеством украшений.
55-летняя Энистон была замечена спускающейся по лестнице во время телефонного разговора, который быстро перешел в эмоциональную сцену, пока камеры снимали драматический сериал для Apple TV+. Обладательница премии "Эмми" выглядела напряженной, прижимая мобильный телефон к уху. В какой-то момент она посмотрела на небо и заплакала, затем закрыла лицо рукой, и ее глаза наполнились слезами. Неясно, с каким персонажем она разговаривала по телефону во время съемок. Наконец, Энистон села на ступеньки и продолжила плакать, осознавая явно неприятную новость. Что именно расстроило голливудскую актрису, пока остается неизвестным.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.