Юморист Максим Галкин* попытался обжаловать свой статус иностранного агента в Верховном суде РФ во вторник, 30 июля.
Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что это действие может быть частью подготовки Галкина* к возвращению на Родину.
По словам Дворцова, в российской медийной индустрии для Галкина* больше нет места: он больше не будет востребован ни как шоумен, ни как юморист. Возвращение Галкина* в Россию может привести к тому, что он станет "простым смертным", который, возможно, будет выступать только на любительских мероприятиях, сообщают "Страсти".
Дворцов также подчеркнул, что Галкин* не получит поддержку в России из-за статуса иностранного агента, а за рубежом он сталкивается с трудностями из-за своих "русофобских" высказываний.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.