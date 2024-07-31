Названы последствия, с которыми придётся столкнуться Галкину* в Россию

Продюсер назвал возможные последствия для Галкина* в РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* попытался обжаловать свой статус иностранного агента в Верховном суде РФ во вторник, 30 июля.

Фото: Openverse by DedaSasha, CC BY-SA 4.0

Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что это действие может быть частью подготовки Галкина* к возвращению на Родину.

По словам Дворцова, в российской медийной индустрии для Галкина* больше нет места: он больше не будет востребован ни как шоумен, ни как юморист. Возвращение Галкина* в Россию может привести к тому, что он станет "простым смертным", который, возможно, будет выступать только на любительских мероприятиях, сообщают "Страсти".

Дворцов также подчеркнул, что Галкин* не получит поддержку в России из-за статуса иностранного агента, а за рубежом он сталкивается с трудностями из-за своих "русофобских" высказываний.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.