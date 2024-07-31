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Вот что скрывают Кукояки: большие траты на брендовые вещи и дорогие подарки в гардеробе

Семья блогера Дениса Кукояки наслаждается роскошью

1:15
Шоу-бизнес

Известный блогер, рэп-исполнитель, актер и владелец бренда одежды Денис Кукояка активно развивает свой бизнес вместе с женой Еленой и дочерью Василисой.

Семья блогера Дениса Кукояки наслаждается роскошью
Фото: Социальные сети by Денис Кукояка, PDM

Василиса уже обогнала отца по популярности, что позволяет семье приобретать дорогие наряды от люксовых брендов. Елена недавно купила туфли-лодочки Prada и мюли от ALAiA за полторы тысячи долларов, а также владеет обувью Maison Margiela. Елена поделилась на YouTube-канале "Шмот" своей любовью к обуви таби и планами на покупку туфель Manolo Blahnik.

Семья не экономит на роскошных сумках от Miu Miu, Balenciaga, Louis Vuitton, Goyard и Chanel, хотя качество последней разочаровало Елену. В коллекции также присутствуют аксессуары с китайского сайта и копии известных брендов. Денис, к примеру, приобрел подделку кроссовок Balenciaga, но также владеет и оригинальной парой. Друзья знают о любви семьи к вещам и дарят им дорогие подарки, как джемпер от Loro Piana. В гардеробе Дениса также есть носки за 8 тысяч и очки от Versace.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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