"Купила подсолнухи": Волочкова раскрыла предпочтения Аллы Пугачёвой

Балерина Анастасия Волочкова в интервью с teleprogramma.pro рассказала о своём отношении к певице Алле Пугачёвой, назвав её простым, открытым и святым человеком.
По словам Волочковой, Пугачёва заслуживает уважения и свободы действий за свои значительные заслуги перед Россией, чего нельзя сказать о современных артистах, демонстрирующих неуважение к зрителям.
Волочкова также упомянула общую любовь с Примадонной к цветам: Пугачева предпочитает полевые растения, а сама балерина — белые розы. Волочкова вспомнила случай, когда перед 70-летием Пугачевой она хотела подарить ей алые розы, но узнав о предпочтениях певицы, купила ей подсолнухи.
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