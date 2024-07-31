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"Купила подсолнухи": Волочкова раскрыла предпочтения Аллы Пугачёвой

Анастасия Волочкова назвала Аллу Пугачёву святой

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Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова в интервью с teleprogramma.pro рассказала о своём отношении к певице Алле Пугачёвой, назвав её простым, открытым и святым человеком.

Анастасия Волочкова назвала Аллу Пугачёву святой
Фото: Telegram-канал by Анастасия Волочкова, PDM

По словам Волочковой, Пугачёва заслуживает уважения и свободы действий за свои значительные заслуги перед Россией, чего нельзя сказать о современных артистах, демонстрирующих неуважение к зрителям.

Волочкова также упомянула общую любовь с Примадонной к цветам: Пугачева предпочитает полевые растения, а сама балерина — белые розы. Волочкова вспомнила случай, когда перед 70-летием Пугачевой она хотела подарить ей алые розы, но узнав о предпочтениях певицы, купила ей подсолнухи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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