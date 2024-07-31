Многодетная мать Мария Погребняк раскритиковала бизнесмена Павла Дурова за решение раскрыть свой ДНК-код после признания о том, что у него более 100 детей по всему миру.
Основатель Telegram сообщил, что стал донором спермы, чтобы помочь бездетным парам, и хочет рассекретить свой ДНК-код, чтобы дети могли найти своих братьев и сестер. Однако, Погребняк выразила обеспокоенность, что для некоторых людей это может стать шокирующим откровением, если они считали своих родителей кровными.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва посетила спектакль Данилы Козловского в Латвии.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.