Мария Погребняк в ярости от решения Павла Дурова раскрыть свой ДНК-код

Мария Погребняк раскритиковала Павла Дурова за раскрытие ДНК-кода

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многодетная мать Мария Погребняк раскритиковала бизнесмена Павла Дурова за решение раскрыть свой ДНК-код после признания о том, что у него более 100 детей по всему миру.

Фото: Социальные сети by Мария Погребняк, PDM

Основатель Telegram сообщил, что стал донором спермы, чтобы помочь бездетным парам, и хочет рассекретить свой ДНК-код, чтобы дети могли найти своих братьев и сестер. Однако, Погребняк выразила обеспокоенность, что для некоторых людей это может стать шокирующим откровением, если они считали своих родителей кровными.

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