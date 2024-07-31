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Мария Погребняк в ярости от решения Павла Дурова раскрыть свой ДНК-код

Мария Погребняк раскритиковала Павла Дурова за раскрытие ДНК-кода

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Шоу-бизнес

Многодетная мать Мария Погребняк раскритиковала бизнесмена Павла Дурова за решение раскрыть свой ДНК-код после признания о том, что у него более 100 детей по всему миру.

Мария Погребняк раскритиковала Павла Дурова за раскрытие ДНК-кода
Фото: Социальные сети by Мария Погребняк, PDM

Основатель Telegram сообщил, что стал донором спермы, чтобы помочь бездетным парам, и хочет рассекретить свой ДНК-код, чтобы дети могли найти своих братьев и сестер. Однако, Погребняк выразила обеспокоенность, что для некоторых людей это может стать шокирующим откровением, если они считали своих родителей кровными.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва посетила спектакль Данилы Козловского в Латвии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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