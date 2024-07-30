В ближайшие недели Париж станет центром внимания благодаря тридцать третьей летней Олимпиаде.
Среди гостей мероприятия оказалась Николь Кидман, которая вместе с 16-летней дочерью Сандей посетила вечеринку OMEGA Her Time. Сандей редко появляется на публике, но уже сейчас можно заметить её сходство с матерью.
Николь приехала в Париж с мужем Китом Урбаном и младшей дочерью Хлоей. Кидман имеет четверых детей, но с двумя старшими — Изабеллой и Коннором, которых она усыновила в браке с Томом Крузом, актриса практически не общается. После развода дети остались с Крузом и стали последователями саентологии, что Николь не одобряла.
В первом браке у актрисы случился выкидыш, и врачи сказали, что она вряд ли сможет снова забеременеть, но позже ей удалось родить дочь Сандей во втором браке с Китом Урбаном. Их вторая дочь, Хлоя, родилась от суррогатной матери.
В Париж на Олимпиаду также приехал Том Круз, болевший за Симону Байлз на соревнованиях по спортивной гимнастике. Актёры стараются избегать друг друга после развода, который оставил травмирующие воспоминания.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.