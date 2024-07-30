Неожиданный визит Николь Кидман на Олимпиаду: кто сопровождал звезду?

Николь Кидман с дочерью Сандей посетили Олимпиаду в Париже

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В ближайшие недели Париж станет центром внимания благодаря тридцать третьей летней Олимпиаде.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Среди гостей мероприятия оказалась Николь Кидман, которая вместе с 16-летней дочерью Сандей посетила вечеринку OMEGA Her Time. Сандей редко появляется на публике, но уже сейчас можно заметить её сходство с матерью.

Николь приехала в Париж с мужем Китом Урбаном и младшей дочерью Хлоей. Кидман имеет четверых детей, но с двумя старшими — Изабеллой и Коннором, которых она усыновила в браке с Томом Крузом, актриса практически не общается. После развода дети остались с Крузом и стали последователями саентологии, что Николь не одобряла.

В первом браке у актрисы случился выкидыш, и врачи сказали, что она вряд ли сможет снова забеременеть, но позже ей удалось родить дочь Сандей во втором браке с Китом Урбаном. Их вторая дочь, Хлоя, родилась от суррогатной матери.

В Париж на Олимпиаду также приехал Том Круз, болевший за Симону Байлз на соревнованиях по спортивной гимнастике. Актёры стараются избегать друг друга после развода, который оставил травмирующие воспоминания.