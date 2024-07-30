Известная певица Лариса Долина в интервью журналистке Лилии Абрамовой рассказала о двух случаях попыток изнасилования, которые произошли на заре ее карьеры.
Первый инцидент произошел, когда она работала в ресторане, где на нее напал мужчина между первым и вторым этажами, пытаясь сорвать с нее одежду. Однако Долина смогла отбиться, используя свой громкий голос и крик, чтобы спугнуть злоумышленника.
Второе нападение произошло через некоторое время, тогда мужчина приставил нож к ее горлу. И в этом случае голос певицы спас ее — громкий крик Долиной вызвал реакцию соседей, напугав нападавшего, который затем убежал.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.