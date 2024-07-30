Лариса Долина спаслась от двух попыток изнасилования: природный дар выручил певицу

Лариса Долина рассказала о том, как её пытались изнасиловать

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Лариса Долина в интервью журналистке Лилии Абрамовой рассказала о двух случаях попыток изнасилования, которые произошли на заре ее карьеры.

Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, PDM

Первый инцидент произошел, когда она работала в ресторане, где на нее напал мужчина между первым и вторым этажами, пытаясь сорвать с нее одежду. Однако Долина смогла отбиться, используя свой громкий голос и крик, чтобы спугнуть злоумышленника.

Второе нападение произошло через некоторое время, тогда мужчина приставил нож к ее горлу. И в этом случае голос певицы спас ее — громкий крик Долиной вызвал реакцию соседей, напугав нападавшего, который затем убежал.