Стеша Маликова похвасталась крепким браком отца — Дмитрия Маликова: что вы знаете о настоящей любви

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова рассказала, что прочность брачных уз передаётся в их семье по наследству.
Стеша Маликова опубликовала в "Инстаграме"* семейные снимки.
"Мама с папой вместе с 92 года. Бабушка с дедушкой — с 65-го! А что вы знаете о настоящей любви", — написала дочь певца под фотографиями.
Она отметила, что, когда счастливы родители, счастливы и дети.
Дмитрий Маликов больше двух десятков лет женат на Елене Изаксон. У супругов двое детей — дочь Стефания и сын Марк. Дочку артист часто показывает в социальных сетях, а вот наследника предпочитает прятать от глаз посторонних.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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