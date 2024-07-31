Стеша Маликова похвасталась крепким браком отца — Дмитрия Маликова: что вы знаете о настоящей любви

Стеша Маликова рассказала о прочности брака родителей

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова рассказала, что прочность брачных уз передаётся в их семье по наследству.

Фото: https://www.instagram.com/steshamalikova by Инстаграм Стеши Маликовой is licensed under public doman

Стеша Маликова опубликовала в "Инстаграме"* семейные снимки.

"Мама с папой вместе с 92 года. Бабушка с дедушкой — с 65-го! А что вы знаете о настоящей любви", — написала дочь певца под фотографиями.

Она отметила, что, когда счастливы родители, счастливы и дети.

Дмитрий Маликов больше двух десятков лет женат на Елене Изаксон. У супругов двое детей — дочь Стефания и сын Марк. Дочку артист часто показывает в социальных сетях, а вот наследника предпочитает прятать от глаз посторонних.

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