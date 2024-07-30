Алла Пугачёва шокировала публику в Латвии кожаными лосинами на спектакле Козловского

Певица Алла Пугачёва посетила спектакль актера Данилы Козловского в Латвии.
В своих социальных сетях она поделилась впечатлениями, назвав мероприятие праздником души и таланта.
Поклонники обратили внимание на ее наряд: черные кожаные лосины и белую рубашку с галстуком. После спектакля Пугачёва была приглашена за кулисы.
Моноспектакль FRANK, по мнению Пугачёвой, привел всех в восторг. Козловский, в свою очередь, был впечатлен присутствием Примадонны и исполнил на сцене песню "Любовь, похожая на сон", добавив несколько теплых слов в адрес артистки.
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