Алла Пугачёва шокировала публику в Латвии кожаными лосинами на спектакле Козловского

Алла Пугачёва посетила спектакль Данилы Козловского в Латвии

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва посетила спектакль актера Данилы Козловского в Латвии.

Фото: Социальные сети by Алла Пугачёва, PDM

В своих социальных сетях она поделилась впечатлениями, назвав мероприятие праздником души и таланта.

Поклонники обратили внимание на ее наряд: черные кожаные лосины и белую рубашку с галстуком. После спектакля Пугачёва была приглашена за кулисы.

Моноспектакль FRANK, по мнению Пугачёвой, привел всех в восторг. Козловский, в свою очередь, был впечатлен присутствием Примадонны и исполнил на сцене песню "Любовь, похожая на сон", добавив несколько теплых слов в адрес артистки.