Главный дизайнер социальной сети ВК Артемий Лебедев рассказал о своём пренебрежительном отношении к женщинам в возрасте за 50-лет.
49-летний Артемий Лебедев признался, что ни за что не закрутит роман со своими ровесницами. Дизайнер отметил, что ему не о чем разговаривать с возрастными представительницами прекрасного пола.
"Мне с 50-летними тётками в постели обсуждать нечего", — заявил глава студии Артемия Лебедева.
Ранее Артемий Лебедев в "Инстаграме"* назвал дизайн станции метро "Кузнецкий мост" адом перфекциониста.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.