Артемий Лебедев заявил, что ни за что не ляжет в постель с 50-летними тётками

Артемий Лебедев заявил, что ни за что не будет спать с ровесницами

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Главный дизайнер социальной сети ВК Артемий Лебедев рассказал о своём пренебрежительном отношении к женщинам в возрасте за 50-лет.

Фото: https://vk.com/temalebedev by ВК-аккаунт Артемия Лебедева is licensed under public doman

49-летний Артемий Лебедев признался, что ни за что не закрутит роман со своими ровесницами. Дизайнер отметил, что ему не о чем разговаривать с возрастными представительницами прекрасного пола.

"Мне с 50-летними тётками в постели обсуждать нечего", — заявил глава студии Артемия Лебедева.

Ранее Артемий Лебедев в "Инстаграме"* назвал дизайн станции метро "Кузнецкий мост" адом перфекциониста.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской