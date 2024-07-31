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Рэпер Тимати стал обладателем редчайшего предмета искусства: жемчужина моей коллекции

Рэпер Тимати стал похвастался купленным предметом искусства

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Шоу-бизнес

Рэпер Тимати рассказал, с каким трудом ему удалось приобрести предмет монументального искусства.

Рэпер Тимати стал похвастался купленным предметом искусства
Фото: https://www.instagram.com/timatiofficial by Инстаграм рэпера Тимати is licensed under public doman

Владелец музыкального лейбла Black Star опубликовал в "Инстаграме"* фото хромированного робота работы художника Хадзимэ Сораямы.

Тимати признался, что 10 лет мечтал купить себе хромированного робота с показа DIOR x SORAYAMA. Поездка в столицу Японии Токио, по словам Тимати, помогла исполнить его мечту.

"Мастерская, после личной встречи, решила отдать последний, пятый экземпляр, который не предполагался к продаже вообще, являясь частью постоянной экспозиции в галерее", — написал музыкант.

Тимати назвал свою покупку удивительной удачей и отметил, что хромированный робот стал жемчужиной его коллекции.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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