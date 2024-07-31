Рэпер Тимати рассказал, с каким трудом ему удалось приобрести предмет монументального искусства.
Владелец музыкального лейбла Black Star опубликовал в "Инстаграме"* фото хромированного робота работы художника Хадзимэ Сораямы.
Тимати признался, что 10 лет мечтал купить себе хромированного робота с показа DIOR x SORAYAMA. Поездка в столицу Японии Токио, по словам Тимати, помогла исполнить его мечту.
"Мастерская, после личной встречи, решила отдать последний, пятый экземпляр, который не предполагался к продаже вообще, являясь частью постоянной экспозиции в галерее", — написал музыкант.
Тимати назвал свою покупку удивительной удачей и отметил, что хромированный робот стал жемчужиной его коллекции.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.