Комик Илья Соболев признался, что он, как и основатель Telegram Павел Дуров, тоже имеет отношение к донорству спермы.
Соболев рассказал, что он много лет назад стал донором репродуктивного биологического материала (спермы).
Соведущий Павла Воли отметил, что его сперма стала достоянием общественности случайно.
"Смыв семя в раковину, более тысячи нуждающихся нашли его в сточной канаве. Если что в мировом океане без трусиков не купайтесь в овуляцию!" — предупредил юморист женщин в "Инстаграме"*.
Он поблагодарил Павла Дурова, который рассказал, что имеет 100 детей по всему миру, за то, что он его вдохновил.
Подписчики комика включились в данную игру.
"Спасибо, что стал моим биологическим отцом, я знала, что найду тебя", — писали фолловеры под постом Соболева.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.