Комик Соболев высмеял признание Павла Дурова о донорстве спермы: смыл семя в раковину

Илья Соболев пошутил по поводу донорства спермы Павла Дурова

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Илья Соболев признался, что он, как и основатель Telegram Павел Дуров, тоже имеет отношение к донорству спермы.

Фото: https://www.instagram.com/sobolev_tut by Инстаграм Ильи Соболева is licensed under public doman

Соболев рассказал, что он много лет назад стал донором репродуктивного биологического материала (спермы).

Соведущий Павла Воли отметил, что его сперма стала достоянием общественности случайно.

"Смыв семя в раковину, более тысячи нуждающихся нашли его в сточной канаве. Если что в мировом океане без трусиков не купайтесь в овуляцию!" — предупредил юморист женщин в "Инстаграме"*.

Он поблагодарил Павла Дурова, который рассказал, что имеет 100 детей по всему миру, за то, что он его вдохновил.

Подписчики комика включились в данную игру.

"Спасибо, что стал моим биологическим отцом, я знала, что найду тебя", — писали фолловеры под постом Соболева.

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