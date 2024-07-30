Певица Пелагея снова обратилась в суд с иском к бывшему мужу, которому запретили выезд из страны

Певица Пелагея подала очередной иск к бывшему мужу, экс-хоккеисту Ивану Телегину с требованием индексации ранее присужденных к выплате спортсмену денежных сумм.
Так, бывшие супруги после развода поделили дом на Новой Риге пополам, однако ипотеку — по миллиону рублей в месяц — на постоянной основе платила именно исполнительница. В настоящее время она требует через суд возмещения ей расходов.
"Пелагея подала справедливый иск — требует индексацию ранее присужденных к выплате Телегину денежных сумм. Это его долги за недвижимость. Кстати, есть новость — Пелагея вернула себя официально девичью фамилию Ханова. Поменяла все документы. Больше она не Телегина!" — сообщил "КП" источник, близко знакомый с ситуацией.
Недавно стало известно, что Ивану Телегину запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 64 миллионов рублей.
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