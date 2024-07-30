"Это печально": Лариса Долина пожаловалась на невозможность попасть в квартиру в Юрмале

Певица Лариса Долина в интервью с журналисткой Лилией Абрамовой ("Татарка FM") назвала запрет на въезд в Латвию и на Украину печальным.
По её словам, в Юрмале у неё осталась уютная квартирка, в пяти минутах ходьбы от моря. Она объяснила, что много лет ездила туда с детьми.
"Как Сашка (внучка Долиной) родилась, лет 11 мы туда ездили. Ни в Америки никакие. Это очень печально", — рассказала артистка.
При этом ограничения со стороны Канады её не беспокоят, потому что она там была всего лишь один раз на гастролях. Долина заявила, что ей не больно-то и хотелось отправляться в ту страну.
Ларисе Долиной запретили въезд на территорию Украины "из-за национальной угрозы безопасности страны". Певица считает, что попала под санкции из-за поддержки воссоединения России с Крымом.
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