Юлия Ковальчук впервые подробно объяснила, почему решила скрыть обе беременности

Певица Юлия Ковальчук скрывала обе беременности из-за негатива и сплетен

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук в беседе с Натальей Подольской для её YouTube-канала рассказала, что решение не говорить публично о беременностях было взвешенным и осознанным.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

По её словам, в уязвимый период ей меньше всего хотелось читать о себе какие-либо сплетни. В настоящее время с развитием соцсетей практически любой человек может написать другому что угодно. Юлия уверена, что они с мужем имеют право на тайну, даже будучи публичными людьми.

Также Ковальчук поблагодарила тех журналистов, что согласились сохранить её секрет. Оказалось, что на последних сроках второй беременности в Испании её сфотографировали очевидцы и отправили в прессу, однако представители СМИ не стали публиковать снимки.

Артистка заявила, что не является суеверным человеком, но ей было комфортнее не говорить в соцсетях о положении.

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