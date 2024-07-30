Юлия Ковальчук впервые подробно объяснила, почему решила скрыть обе беременности

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Певица Юлия Ковальчук скрывала обе беременности из-за негатива и сплетен

1:06
Шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук в беседе с Натальей Подольской для её YouTube-канала рассказала, что решение не говорить публично о беременностях было взвешенным и осознанным.

Певица Юлия Ковальчук скрывала обе беременности из-за негатива и сплетен
Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

По её словам, в уязвимый период ей меньше всего хотелось читать о себе какие-либо сплетни. В настоящее время с развитием соцсетей практически любой человек может написать другому что угодно. Юлия уверена, что они с мужем имеют право на тайну, даже будучи публичными людьми.

Также Ковальчук поблагодарила тех журналистов, что согласились сохранить её секрет. Оказалось, что на последних сроках второй беременности в Испании её сфотографировали очевидцы и отправили в прессу, однако представители СМИ не стали публиковать снимки.

Артистка заявила, что не является суеверным человеком, но ей было комфортнее не говорить в соцсетях о положении.

Ранее Кристина Асмус сфотографировалась в купальнике с открытой спиной на Бали.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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