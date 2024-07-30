"Богическая женщина": пожаловавшаяся на трудное детство Кристина Асмус предстала в купальнике с открытой спиной

Кристина Асмус показала фигуру в купальнике с открытой спиной на Бали

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус в личном блоге опубликовала несколько снимков с острова Бали, куда отправилась с дочерью Анастасией.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм, PDM

На одном из кадров артистка предстала в купальнике молочного оттенка под тропическим душем.

"В июле Бали очень даже", — заявила актриса театра имени Ермоловой.

Певица Тося Чайкина не смогла пройти мимо кадра и отметила, что актриса очень красивая. В ответ Асмус назвала исполнительницу "богической женщиной".

Поклонники артистки отметили, что она выглядит счастливой и спокойной. Также они подчеркнули, что ей не стоит обращать внимания на хейтеров, так как ей очень хорошо с короткой стрижкой.

Кристина Асмус родила дочь в браке с комиком Гариком Харламовым, с которым развелась в 2020 году.

Ранее Анна Семенович высказалась о расходах в паре.