"Для меня норма": встречающаяся с женатым мужчиной Семенович раскрыла распределение финансов в паре

Анна Семенович заявила, что её женатый избранник берёт все расходы на себя

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович в личном блоге призналась, что считает нормой, когда мужчина в отношениях берёт расходы на себя.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Семенович в Инстаграм, PDM

В ответ на вопрос, почему артистка решила рассекретить личность своего возлюбленного, Семенович заявила, что не считает нужным скрывать "такого красавца".

Также поклонники спросили её, как они распределяют финансы в паре. Анна отметила, что рядом с Денисом Шреером не достаёт кошелёк.

"Для каждого своя норма. Для меня норма, когда мой мужчина полностью оплачивает отдых", — отметила артистка.

Анна Семенович отправилась в отпуск вместе с возлюбленным, который находится в процессе развода с женой. В Германии у него подрастает сын.

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