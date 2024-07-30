"Для меня норма": встречающаяся с женатым мужчиной Семенович раскрыла распределение финансов в паре

Певица Анна Семенович в личном блоге призналась, что считает нормой, когда мужчина в отношениях берёт расходы на себя.
В ответ на вопрос, почему артистка решила рассекретить личность своего возлюбленного, Семенович заявила, что не считает нужным скрывать "такого красавца".
Также поклонники спросили её, как они распределяют финансы в паре. Анна отметила, что рядом с Денисом Шреером не достаёт кошелёк.
"Для каждого своя норма. Для меня норма, когда мой мужчина полностью оплачивает отдых", — отметила артистка.
Анна Семенович отправилась в отпуск вместе с возлюбленным, который находится в процессе развода с женой. В Германии у него подрастает сын.
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