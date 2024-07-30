"Где три — там и сто": Собчак отреагировала на признание Павла Дурова о донорстве спермы

Ксения Собчак заявила, что Павел Дуров принизил статус родившей от него Болгар

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в личном Telegram-канале заявила, что основатель Telegram Павел Дуров сработал на опережение и принизил статус женщины, якобы родившей от него троих детей.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, PDM

Ирина Болгар утверждает, что родила троих детей в гражданском браке с Павлом Дуровым. По её словам, он официально записан в свидетельствах о рождении наследников и даже дал им свою фамилию.

На фоне заявления Болгар сам Павел Дуров рассказал, что по просьбе друга стал донором спермы, поэтому сейчас в мире проживает около 100 его биологических детей.

"Очевидно, что Павел сработал на опережение и решил принизить статус Ирины как матери его детей. Дескать, где три — там и сто", — высказалась Ксения.

Сам Дуров отметил, что планирует открыть исходный код ДНК, чтобы его дети могли найти друг друга.

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