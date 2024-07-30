"Не повторяйте мой опыт": беременная Анастасия Задорожная обратилась к поклонницам

Актриса Задорожная поразилась обилию некомпетентных советов будущим мамам в Сети

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Задорожная, которая находится в положении, в личном блоге призналась, что пребывает в шоковом состоянии от количества некомпетентных советов в Сети для будущих мам.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Задорожной в Инстаграм, PDM

Она отметила, что разного рода рекомендаций и предостережений стоит избегать, а полагаться лишь на врачей-гинекологов и других специалистов.

Задорожная, которая в 38 лет ожидает первенца, заявила, что следует прислушиваться к своему организму. Актриса пристыдила тех девушек, которые провоцируют беременных женщин употреблением вредных для малыша продуктов.

"Я пребываю в шоковом состоянии от того, какое "поле боя" женщины с разным опытом устраивают на просторах интернета. Никакой хейтерский сектор с этим не сравнится", — отметила Анастасия.

В заключение она обратилась к поклонницам и попросила не повторять её негативный опыт.

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