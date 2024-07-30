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Кристина Орбакайте вышла на сцену в Италии в дерзком мини и колготках в сетку

Певица Кристина Орбакайте выступила на сцене в мини-платье и колготках в сетку

Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте, дочь народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, появилась на сцене в кружевном мини-платье и колготках в сетку. Кадры с мероприятия она опубликовала в личном блоге.

Певица Кристина Орбакайте выступила на сцене в мини-платье и колготках в сетку
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм, PDM

Исполнительница заявила, что "шоу должно продолжаться".

Кристина Орбакайте рассказывала поклонникам, что находится в Италии вместе с семьёй, при этом совмещая работу и отдых.

Певица замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, вместе с которым она воспитывает дочь Клавдию. Также у певицы есть двое старших сыновей — 33-летний Никита от Владимира Преснякова и 26-летний Дени от Руслана Байсарова.

Ранее стало известно, с какой целью внук Аллы Пугачёвой вернулся в Россию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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