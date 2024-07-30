Приятель Никиты Преснякова раскрыл причину возвращения внука Пугачёвой в Россию

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вернулся в Россию по работе и на лечение

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, музыкант Никита Пресняков вернулся в Россию по работе и ради лечения.

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT, PDM

Как заявил в беседе с "КП" друг артиста, в планах у Преснякова есть встречи с друзьями, работа на студии и плановые визиты к врачам.

"Наверное, какие-то личные дела, о которых не распространяется", — также заявил приятель артиста.

Никита Пресняков вместе с супругой, моделью Алёной Красновой улетел из России в США в 2022 году. Зимой прошлого года появилась информация, что музыкант стал заниматься съёмками клипов для других артистов в Америке. Также Пресняков утверждал, что у него началась паранойя.

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