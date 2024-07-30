Юлия Высоцкая выложила ролик с мужем Андреем Кончаловским, выбрав "похоронную" музыку: реакция Аллы Пугачёвой

Высоцкая опубликовала кадры с Кончаловским, получив поддержку Пугачёвой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая показала поклонникам домашние кадры со своим супругом, режиссёром Андреем Кончаловским. Реакцию к видео оставила и народная артистка СССР Алла Пугачёва.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Высоцкой в Инстаграм, PDM

Артистка показала мужа во время ужина — он держал бокал в руке и что-то увлечённо рассказывал. Узнать, о чём говорит режиссёр не представляется возможным, так как Высоцкая наложила на ролик музыку композитора Сергея Рахманинова.

"Прекрасный. Родной", — подписала Юлия.

Алла Пугачёва отреагировала на видео и оставила в комментариях три смайла в виде огня, сердца и поднятого пальца вверх.

Поклонники же отметили, что Высоцкая подобрала не самую лучшую музыку и отметили её "похоронное" настроение.

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