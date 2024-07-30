Актриса Чулпан Хаматова отказалась подходить к Даниле Козловскому, выступившему в Юрмале

Актриса Чулпан Хаматова отказалась подходить к коллеге Даниле Козловскому после моноспектакля FRANK в Юрмале.
Данила Козловский выступил в концертном зале Дзинтари 29 июля. Несмотря на стоимость билетов от 30 до 175 евро, зрителей было много — практически все места были заняты.
Как пишет "МК", гостями вечера стали многие российские артисты, покинувшие страну. Среди них оказались Алла Пугачёва, Максим Виторган, Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом). При этом Чулпан Хаматова за кулисы к своему коллеге не пошла.
Сообщается также, что во время театральной постановки Данила Козловский исполнил хит Аллы Пугачёвой "Любовь, похожая на сон" и признался в любви к творчеству певицы.
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