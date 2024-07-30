"Он всегда таким был": мать Децла сравнила бывшего мужа с Владимиром Жириновским

Мать Децла Ирина сравнила отца рэпера с Владимиром Жириновским

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Мать рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая прокомментировала свежее интервью бывшего мужа, продюсера Александра Толмацкого и сравнила мужчину с Владимиром Жириновским.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, PDM

Она надеялась, что смерть сына повлияет на продюсера, и он изменится, или изменит своё отношение к семье сына.

"Он всегда был очень эмоциональным, а-ля Жириновский. Все подонки у него… Такой человек", — констатировала она.

При этом Ирина в беседе с "КП" подчеркнула, что сама очень устала от публичных разборок и напомнила, что "молчание — золото".

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в феврале 2019 году от остановки сердца. Его мать выражала мнение, что виной всему могла стать перенагрузка.

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