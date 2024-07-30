"Я довольна": телеведущая Лера Кудрявцева вновь улетела из России без мужа Игоря Макарова

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в Болгарию в посёлок Равду, где отдыхают её дочь Маша и мама Александра Ивановна.
Артистка будет отдыхать на курорте не только в компании родных, но с и близкими подругами. Она заверила, что ей всё нравится.
"Как в пионерском лагере, всей толпой! Теперь я довольна", — сказала она в камеру телефона.
Девочка весь вечер не слезала с рук мамы, так как соскучилась — она вместе с бабушкой находится в элитном комплексе с июня.
Сообщается, что супруг артистки, бывший хоккеист Игорь Макаров остался в Москве. При этом в декабре Кудрявцева улетала без него в Дубай, а затем вернулась и сообщила об уходе от мужа из-за его алкоголизма.
Уже в мае она отметила своё 53-летие в компании любимого мужчины, который ради неё смог справиться с болезнью.
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