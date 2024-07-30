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"Я довольна": телеведущая Лера Кудрявцева вновь улетела из России без мужа Игоря Макарова

Телеведущая Лера Кудрявцева улетела в Болгарию к дочери и маме

1:04
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в Болгарию в посёлок Равду, где отдыхают её дочь Маша и мама Александра Ивановна.

Телеведущая Лера Кудрявцева улетела в Болгарию к дочери и маме
Фото: youtube.com by канал Чужое Мнение, PDM

Артистка будет отдыхать на курорте не только в компании родных, но с и близкими подругами. Она заверила, что ей всё нравится.

"Как в пионерском лагере, всей толпой! Теперь я довольна", — сказала она в камеру телефона.

Девочка весь вечер не слезала с рук мамы, так как соскучилась — она вместе с бабушкой находится в элитном комплексе с июня.

Сообщается, что супруг артистки, бывший хоккеист Игорь Макаров остался в Москве. При этом в декабре Кудрявцева улетала без него в Дубай, а затем вернулась и сообщила об уходе от мужа из-за его алкоголизма.

Уже в мае она отметила своё 53-летие в компании любимого мужчины, который ради неё смог справиться с болезнью.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на возможность признания Аллы Пугачёвой иноагентом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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