Стало известно, как критикующая РФ и СВО Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать на россиянах

Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать в России благодаря косметическому бизнесу

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле, выступающая против проведения СВО и критикующая Россию, продолжает зарабатывать в стране. Так, журналисту Life удалось выяснить, что артистка получает доходы от косметической компании Laimalukss Latvia.

Фото: youtube.com by канал И Грянул Грэм, PDM

Учредителями бизнеса являются фирма Вайкуле Laimalukss SIA и российский бизнесмен Шираз Мамедов. В 2022 году компания планировала уходить их России и оставить активы Мамедову.

"Однако до сих пор, то есть уже два года, в ЕГРЮЛ указано, что Мамедову в СП принадлежит 51% компании, а Вайкуле — 49%", — пишет журналист Life.

Так, компания в прошлом году смогла заработать порядка 300 млн рублей. Чистой прибылью бухгалтерия указала всего лишь четыре тысячи рублей. Однако журналист уверен, что российский филиал приносит Лайме Вайкуле самую большую часть доходов.

Ранее стало известно, что певица Альбина Джанабаева могла вернуться в Россию вслед за мужем.