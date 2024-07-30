Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа сумма гонорара Канье Уэста за концерт в Москве
Продюсер Пригожин считает, что признавать певицу Пугачёву иноагентом глупо
Названы виды спорта для развития выносливости
Решетникова: переплата по ипотеке может достигать 500%
Певица Алсу в начале карьеры пела на разогреве у Аллы Пугачёвой
Что делать, если в этом году вырос огромный урожай яблок
Илон Маск пошутил над Павлом Дуровым, заявившем о 100 биологических детях
IT-эксперт Курочкин разъяснил новые возможности Роскомнадзора
Певица Альбина Джанабаева вернулась в Россию вслед за Валерием Меладзе
Стало известно, как критикующая РФ и СВО Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать на россиянах

Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать в России благодаря косметическому бизнесу

1:08
Шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле, выступающая против проведения СВО и критикующая Россию, продолжает зарабатывать в стране. Так, журналисту Life удалось выяснить, что артистка получает доходы от косметической компании Laimalukss Latvia.

Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать в России благодаря косметическому бизнесу
Фото: youtube.com by канал И Грянул Грэм, PDM

Учредителями бизнеса являются фирма Вайкуле Laimalukss SIA и российский бизнесмен Шираз Мамедов. В 2022 году компания планировала уходить их России и оставить активы Мамедову.

"Однако до сих пор, то есть уже два года, в ЕГРЮЛ указано, что Мамедову в СП принадлежит 51% компании, а Вайкуле — 49%", — пишет журналист Life.

Так, компания в прошлом году смогла заработать порядка 300 млн рублей. Чистой прибылью бухгалтерия указала всего лишь четыре тысячи рублей. Однако журналист уверен, что российский филиал приносит Лайме Вайкуле самую большую часть доходов.

Ранее стало известно, что певица Альбина Джанабаева могла вернуться в Россию вслед за мужем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Сводка с фронта: генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Ракеты Х-101: современное оружие стратегической авиации России Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
Назвавшая себя матерью детей Павла Дурова рассказала о себе
Целлюлит и продукты, которые его усугубляют: что исключить из рациона
Леди Гага официально объявила о своей помолвке с Майклом Полански
Продюсер Дворцов рассказал о покровительстве Пугачёвой над Сердючкой в Европе
Как создать уют в спальне
Почему белый цвет в интерьере может быть ошибкой
ATM: Пентагон испытает на Украине роботов-убийц под управлением ИИ
Сергей Безруков ответил на вопрос о роли в сериале "Слово пацана"
Как правильно обустроить маленькую кухню
Уход за кузовом автомобиля: как предотвратить ржавчину и избежать повреждений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников