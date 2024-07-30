Илон Маск потроллил великого донора спермы, основателя Telegram Павла Дурова

Многодетный отец Илон Маск высказался о резонансном заявлении основателя Telegram Павла Дурова, который уверен, что у него сто биологических детей.
Илон Макс не смог не прокомментировать новость о том, что у Павла Дурова в 12 странах мира подрастают сотни детей, матери которых сделали ЭКО с помощью его биологического материала.
Владелец Tesla и SpaceX отметил, что, с точки зрения Чингисхана, Дуров "был бы на начальном уровне".
Таким образом Макс напомнил исторический факт о том, что властитель Монгольской империи Чингисхан имел от нескольких сотен до нескольких тысяч детей.
Ранее Ксения Собчак взяла интервью у женщины, назвавшей себя матерью троих детей Павла Дурова.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.