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Супруга Валерия Меладзе могла тайно вернуться в Россию вслед за певцом

Певица Альбина Джанабаева вернулась в Россию вслед за Валерием Меладзе

Шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева могла тайно вернуться в Россию вслед за супругом, певцом Валерием Меладзе. Об этом пишет "АиФ".

Певица Альбина Джанабаева вернулась в Россию вслед за Валерием Меладзе
Фото: youtube.com by канал Meladze Music, PDM

Артистка в личном блоге опубликовала снимок стола, который, предположительно, стоит их в загородном доме в Подмосковье. После отъезда из России супруги решили не продавать дом. Сам Меладзе был замечен в одном из грузинских ресторанов в столице.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева официально зарегистрировали отношения в 2014 году. Вместе они воспитывают троих общих детей — сына Константина (20 лет), Сына Луку (10 лет) и дочь Агату (3 года).

Недавно стало известно, что единственного внука артиста крестили — сам Валерий Меладзе присутствовал на церемонии.

Ранее стало известно о покровительстве Аллы Пугачёвой над Веркой Сердючкой в Европе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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