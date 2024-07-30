Супруга Валерия Меладзе могла тайно вернуться в Россию вслед за певцом

Певица Альбина Джанабаева вернулась в Россию вслед за Валерием Меладзе

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева могла тайно вернуться в Россию вслед за супругом, певцом Валерием Меладзе. Об этом пишет "АиФ".

Фото: youtube.com by канал Meladze Music, PDM

Артистка в личном блоге опубликовала снимок стола, который, предположительно, стоит их в загородном доме в Подмосковье. После отъезда из России супруги решили не продавать дом. Сам Меладзе был замечен в одном из грузинских ресторанов в столице.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева официально зарегистрировали отношения в 2014 году. Вместе они воспитывают троих общих детей — сына Константина (20 лет), Сына Луку (10 лет) и дочь Агату (3 года).

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