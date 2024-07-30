"Она остаётся авторитетом": Алла Пугачёва взяла Верку Сердючку под покровительство в Европе

Продюсер Дворцов рассказал о покровительстве Пугачёвой над Сердючкой в Европе

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачёва будет и дальше продвигать украинского артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) в Европе.

Фото: youtube.com by канал EYNULLA CƏBRAYILOV, PDM

Украинский певец признался, что в 2007 году певица спасла его карьеру. После скандального выступления на международном конкурсе "Евровидение" она без его ведома ходила по высоким кабинетам, чтобы его вновь допустили до российской сцены.

Сергей Дворцов не удивлён таким положением дел и напомнил о большом влиянии Пугачёвой в те времена.

"Она была авторитетом российского шоу-бизнеса. И на сегодняшний день она им остается. Пугачёва могла перекрыть кислород многим и дала дорогу также многим. Поэтому в том, о чём говорит Сердючка, я даже не удивлён", — заявил он.

Он отметил, что сейчас она занимается тем же самым в Европе, поэтому может продвигать артиста уже на зарубежной эстраде.

Ранее Алла Пугачёва опубликовала редкий снимок с Данилой Козловским.