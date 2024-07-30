Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова дала интервью Собчак: "Где три, там и сто"

Назвавшая себя матерью детей Павла Дурова рассказала о себе

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак побеседовала с женщиной по имени Ирина Болгар, которая утверждает, что воспитывает троих детей от основателя Telegram Павла Дурова, который рассказал, что является донором спермы.

Фото: https://vk.com/durov by ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman

43-летняя Ирина Болгар рассказала, что жила с Павлом Дуровым с 2013 года и что у них родились трое детей. В 2018 году она переехала с детьми в Европу.

"Во время проживания в разных странах наши отношения с Павлом сохранялись по-прежнему семейными. То есть, мы оставались парой", — заверила женщина.

Она отметила, что Павел навещал её с мамой и братом в Швейцарии. Рассекретить детей Дурова она решила по причине того, что подросшие наследники стали задавать вопросы об отце.

Болгар отметила, что может предоставить подтверждающие документы и совместные снимки.

"Очевидно, что Павел сработал на опережение и решил принизить статус Ирины как матери его детей и всех потенциальных, кто объявится в будущем. Дескать, где три, там и сто", — гласит предположение в Telegram-канале Собчак.