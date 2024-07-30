"Праздник души и таланта": Алла Пугачёва сделала редкую публикацию в соцсетях и обратилась к Даниле Козловскому

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Алла Пугачёва опубликовала снимок с Данилой Козловским после спектакля в Юрмале

0:56
Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва в личном блоге поделилась снимком с актёром Данилой Козловским, который в Юрмале сыграл свой моноспектакль FRANK.

Алла Пугачёва опубликовала снимок с Данилой Козловским после спектакля в Юрмале
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

Исполнительница посвятила редкую публикацию артисту. Они стояли вместе и улыбались, певица выбрала в этот день наряд в стиле Козловского — белую рубашку с чёрным галстуком, пиджак, чёрные обтягивающие брюки. Актёр не стал изменять себе и надел чёрный классический костюм.

"Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль "FRANK" привел всех в восторг. Спасибо", — написала под снимком Пугачёва.

Сообщается, что моноспектакль Козловского состоялся в концертном зале Дзинтари в Латвии 29 июля.

Ранее актриса Елена Арзамасова заговорила о личном на фоне приближающихся родов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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