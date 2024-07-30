"Образ расползается живьём": Арзамасова заговорила о состоянии души на последних сроках беременности

Актриса Елизавета Арзамасова в личном блоге поделилась состоянием души, с учётом того, что находится на последних сроках второй беременности.
Она отметила, что старается уходить от негативных мыслей.
"Я очень много болтаю, хотя в норме предпочитаю помолчать. Я после каждого разговора переживаю, не обидела ли я чем-нибудь собеседника, и уверена, что обязательно обидела, только не могу вспомнить, чем. И я пытаюсь прихорошиться, а не совсем получается: образ "расползается" живьём, как на плохой фотке", — рассказала Арзамасова.
В качестве иллюстрации своего душевного самочувствия она опубликовала кадр из сериала "Папины дочки", на котором запечатлена в образе героини Галины Сергеевны.
Ранее комик Дмитрий Журавлёв рассказал о детстве в маленьком селе.
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