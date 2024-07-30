Предприимчивые пользователи "Авито" вывесили объявление о продаже генетического материала основателя Telegram Павла Дурова.
На "Авито" появилось загадочное объявление после резонансного заявление основателя Telegram о том, что его сперма хранится в одной из клиник ЭКО, а сам он является биологическим отцом 100 детей в 12 странах мира.
Продавец под именем Никита заявил, что продаёт "генетический материал Павла Дурова". За сперму якобы Павла Дурова он затребовал 1 миллион рублей.
Находчивый бизнесмен поместил товар в раздел "вещи знаменитостей, автографы" и отметил, что состояние — "новое".
Сомнительное объявление администраторы российского интернет-сервиса для продвижения товаров и услуг оперативно удалили.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.