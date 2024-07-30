На "Авито" появилось объявление о продаже генетического материала Павла Дурова: состояние — новое

На "Авито" начали продавать сперму Павла Дурова

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Предприимчивые пользователи "Авито" вывесили объявление о продаже генетического материала основателя Telegram Павла Дурова.

Фото: https://vk.com/durov by ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman

На "Авито" появилось загадочное объявление после резонансного заявление основателя Telegram о том, что его сперма хранится в одной из клиник ЭКО, а сам он является биологическим отцом 100 детей в 12 странах мира.

Продавец под именем Никита заявил, что продаёт "генетический материал Павла Дурова". За сперму якобы Павла Дурова он затребовал 1 миллион рублей.

Находчивый бизнесмен поместил товар в раздел "вещи знаменитостей, автографы" и отметил, что состояние — "новое".

Сомнительное объявление администраторы российского интернет-сервиса для продвижения товаров и услуг оперативно удалили.