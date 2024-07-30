"У меня нет ничего вокруг": ведущий "Натальной карты" рассказал, как ему удалось вырваться из маленького села

Ведущий популярного юмористического шоу "Натальная карта" Дмитрий Журавлёв в проекте "Откуда ты?" рассказал, что родился и вырос в маленьком селе Верхняя Колыбелька, Липецкой области. С малолетнего возраста он был вынужден находиться дома в одиночестве.
Артист признался, что мама родила его рано, поэтому отправилась учиться, а бабушка, на воспитание которой он был оставлен, по большей части занималась хозяйственными делами.
"С четырёх лет я дома остаюсь один, с детства. Ты прикинь, у меня нет ничего вокруг, только воображение. Мне кажется, меня это сильно раскачало. Я купил себе цветной телефон только после института", — признался он.
При этом на вопрос, что бы он выбрал — Москву или родное село — Журавлёв честно ответил, что второе. Он отметил, что никогда не сможет испытывать в столице тех чувств и ощущений, что в Верхней Колыбельке.
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