"У меня нет ничего вокруг": ведущий "Натальной карты" рассказал, как ему удалось вырваться из маленького села

Ведущий "Натальной карты" Журавлёв рассказал о детстве в маленьком селе

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий популярного юмористического шоу "Натальная карта" Дмитрий Журавлёв в проекте "Откуда ты?" рассказал, что родился и вырос в маленьком селе Верхняя Колыбелька, Липецкой области. С малолетнего возраста он был вынужден находиться дома в одиночестве.

Фото: vk.com by канал LABELCOM, PDM

Артист признался, что мама родила его рано, поэтому отправилась учиться, а бабушка, на воспитание которой он был оставлен, по большей части занималась хозяйственными делами.

"С четырёх лет я дома остаюсь один, с детства. Ты прикинь, у меня нет ничего вокруг, только воображение. Мне кажется, меня это сильно раскачало. Я купил себе цветной телефон только после института", — признался он.

При этом на вопрос, что бы он выбрал — Москву или родное село — Журавлёв честно ответил, что второе. Он отметил, что никогда не сможет испытывать в столице тех чувств и ощущений, что в Верхней Колыбельке.

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