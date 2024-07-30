Правоохранительные органы Москвы провели анализ творчества рэпера США Канье Уэста в поисках нападок на российских женщин.
Религиозные активисты увидели в творчестве американского рэпера Канье Уэста оскорбительные нападки на российских женщин. Их возмутила строчка, в которой упоминается некая россиянка в неприличном контексте.
Они потребовали запретить музыканту приезжать в Россию. Полиция проанализировала жалобу, но не увидела никаких нарушений, так как спорную строчку читает не Канье Уэст, а другой музыкант.
Активисты направили повторное заявление в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст поразил поклонников решением завершить карьеру после визита в Россию.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.