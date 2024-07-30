Полиция Москвы проверила песни рэпера Канье Уэста на предмет оскорбления женщин России

Полиция Москвы не нашла в песнях Канье Уэста оскорбления женщин

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Правоохранительные органы Москвы провели анализ творчества рэпера США Канье Уэста в поисках нападок на российских женщин.

Фото: https://www.instagram.com/kanye__west_official by Инстаграм Канье Уэста is licensed under public doman

Религиозные активисты увидели в творчестве американского рэпера Канье Уэста оскорбительные нападки на российских женщин. Их возмутила строчка, в которой упоминается некая россиянка в неприличном контексте.

Они потребовали запретить музыканту приезжать в Россию. Полиция проанализировала жалобу, но не увидела никаких нарушений, так как спорную строчку читает не Канье Уэст, а другой музыкант.

Активисты направили повторное заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст поразил поклонников решением завершить карьеру после визита в Россию.