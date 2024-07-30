"Она неряха!": Меган Маркл подверглась критике на бизнес-саммите в Нью-Йорке

Меган Маркл назвали неряхой после появления на бизнес-саммите в Нью-Йорке

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл прозвали неряхой после появления в Сети фотографий с бизнес-саммита в Нью-Йорке. Бывшая актриса появилась на мероприятии в льняном костюме.

Фото: youtube.com by канал Lilac Glo, PDM

Как сообщает Page Six, интернет-пользователи отметили, что наряд Меган Маркл был мятым, к тому же ей посоветовали подшить брюки.

«Удивительно, что Маркл до сих пор не может понять, как правильно одеваться», — написал один из комментаторов.

Меган Маркл появилась на бизнес-встрече в бежевом жакете и брюках от бренда Revolve. Она убрала волосы в хвост, сделала нюдовый макияж и надела несколько золотых украшений. Известно, что в Нью-Йорк герцогиня добралась на частом самолёте вместе с бизнесменом Джейми Керном Лимой.

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