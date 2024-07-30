"Я не знаю, как это вынести": двухлетний сын Костенко и Тарасова получил травму на Мальдивах

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассказали о травме двухлетнего сына

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Костенко и экс-футболист Дмитрий Тарасов в личных блогах рассказали, что их двухлетний сын Алексей получил травму ноги на Мальдивах.

Фото: youtube.com by канал Чужое Мнение, PDM

Оказалось, что ребёнок сидел на багажнике велосипеда и засунул ногу в спицы. При этом звёздные супруги решили отказаться от помощи врачей. Они самостоятельно делают перевязки и обрабатывают рану.

Анастасия Костенко призналась, что не может привыкнуть к падениям и травмам детей. Однако по рекомендации педиатра во все путешествия берёт с собой аптечку.

Дмитрий Тарасов же признался, что на фоне травмы сына у них в семье случились разногласия.

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