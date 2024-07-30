Блогерша Анастасия Костенко и экс-футболист Дмитрий Тарасов в личных блогах рассказали, что их двухлетний сын Алексей получил травму ноги на Мальдивах.
Оказалось, что ребёнок сидел на багажнике велосипеда и засунул ногу в спицы. При этом звёздные супруги решили отказаться от помощи врачей. Они самостоятельно делают перевязки и обрабатывают рану.
Анастасия Костенко призналась, что не может привыкнуть к падениям и травмам детей. Однако по рекомендации педиатра во все путешествия берёт с собой аптечку.
Дмитрий Тарасов же признался, что на фоне травмы сына у них в семье случились разногласия.
Ранее бывшая жена Александра Серова рассказала о запрете певца во время их семейной жизни.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.