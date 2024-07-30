Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меган Маркл назвали неряхой после появления на бизнес-саммите в Нью-Йорке
В России создан прибор для изучения состава лунного грунта прямо на Луне
Основы зарядки аккумуляторов: уход и техническое обслуживание
Как правильно удалять солнцезащитный крем: три важных шага для идеальной кожи
Селена Гомес опровергла слухи о пластических операциях
Петра Авена "раскулачили" в Великобритании на 1 млн.$
Пловчиха Чекунова за результат выше, чем у Смит, получит 2 млн рублей
Бывшая супруга Александра Серова заявила, что певец запрещал ей работать
Курбан Омаров поделился романтическими кадрами с молодой женой
"Я не знаю, как это вынести": двухлетний сын Костенко и Тарасова получил травму на Мальдивах

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассказали о травме двухлетнего сына

0:50
Шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Костенко и экс-футболист Дмитрий Тарасов в личных блогах рассказали, что их двухлетний сын Алексей получил травму ноги на Мальдивах.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассказали о травме двухлетнего сына
Фото: youtube.com by канал Чужое Мнение, PDM

Оказалось, что ребёнок сидел на багажнике велосипеда и засунул ногу в спицы. При этом звёздные супруги решили отказаться от помощи врачей. Они самостоятельно делают перевязки и обрабатывают рану.

Анастасия Костенко призналась, что не может привыкнуть к падениям и травмам детей. Однако по рекомендации педиатра во все путешествия берёт с собой аптечку.

Дмитрий Тарасов же признался, что на фоне травмы сына у них в семье случились разногласия.

Ранее бывшая жена Александра Серова рассказала о запрете певца во время их семейной жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Сводка с фронта: генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассказали о травме двухлетнего сына
Как правильно удалять солнцезащитный крем: три важных шага для идеальной кожи
Селена Гомес опровергла слухи о пластических операциях
Петра Авена "раскулачили" в Великобритании на 1 млн.$
Пловчиха Чекунова за результат выше, чем у Смит, получит 2 млн рублей
Бывшая супруга Александра Серова заявила, что певец запрещал ей работать
Курбан Омаров поделился романтическими кадрами с молодой женой
Как приготовить вкусные драники
ChatGPT научился шутить смешнее живых людей, выяснили американские учёные
5 признаков, что ваша кошка вас обожает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников