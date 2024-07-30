"Чего я могла добиться?": бывшая жена Александра Серова рассказала о запрете артиста

Бывшая супруга Александра Серова заявила, что певец запрещал ей работать

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая супруга певца Александра Серова в личном блоге призналась, что музыкант запрещал ей работать. Елена Стебенёва отметила, что смогла добиться больше лишь после расставания с артистом.

Она отметила, что на протяжении 18 лет была лишь хорошей женой и мамой, но не более того.

"Когда я жила отдельно от мужа, пошла учиться на дизайнера-декоратора. Мне Александр копейки не дал! Я продала долю своей московской квартиры, которая мне досталась от родителей. Выучилась, пошла работать. И сделала много проектов, за которые мне мои заказчики были благодарны", — рассказала Елена.

Она заверила, что нет ничего хорошего в том, что муж запрещает работать. Уже после развода она отучилась на художника и смогла построить себе дом с нуля.

Серов и Стебенёва разошлись в 2010 году, публично выясняя отношения. Их общая дочь Мишель признавалась, что устала находиться между двух огней.

Ранее стало известно, что Игорь Сивов и Нюша смогли договориться о местожительстве детей.