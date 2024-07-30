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Виктория Боня предрекла смерть от рака тем, кто критикует её за "старую шею"

Виктория Боня заявила, что её обидчики могут умереть от рака

1:04
Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня рассказала, какая печальная участь ждёт людей, которые закидывают её нападками по поводу внешности.

Виктория Боня заявила, что её обидчики могут умереть от рака
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня отреагировала на негативный комментарий от подписчика, который заявил, что у неё "старая шея".

Звезда "Дома-2" посоветовала хейтерам оставить её в покое и идти спать. Она отметила, что старую шею ещё надо заслужить.

"Вполне возможно, что вы просто скрючитесь от рака раньше времени. Он вас съест от вашей злости, которая наполняет вас", — сказала Боня.

За коллегу по телестройке заступилась и Алёна Водонаева.

"Люди, которые такую …… пишут, жить собираются до возраста пока у них "шея не постареет"? Или их родители со "старыми шеями" выглядят лучше, чем условно та же Виктория Боня? Сильно сомневаюсь", — высказалась звезда "Дома-2".

Ранее Виктория Боня рассказала, какая черта внешности актёра Никиты Кологривого её впечатляет сильнее всего.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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