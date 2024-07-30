Виктория Боня предрекла смерть от рака тем, кто критикует её за "старую шею"

Модель Виктория Боня рассказала, какая печальная участь ждёт людей, которые закидывают её нападками по поводу внешности.
Виктория Боня отреагировала на негативный комментарий от подписчика, который заявил, что у неё "старая шея".
Звезда "Дома-2" посоветовала хейтерам оставить её в покое и идти спать. Она отметила, что старую шею ещё надо заслужить.
"Вполне возможно, что вы просто скрючитесь от рака раньше времени. Он вас съест от вашей злости, которая наполняет вас", — сказала Боня.
За коллегу по телестройке заступилась и Алёна Водонаева.
"Люди, которые такую …… пишут, жить собираются до возраста пока у них "шея не постареет"? Или их родители со "старыми шеями" выглядят лучше, чем условно та же Виктория Боня? Сильно сомневаюсь", — высказалась звезда "Дома-2".
Ранее Виктория Боня рассказала, какая черта внешности актёра Никиты Кологривого её впечатляет сильнее всего.
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