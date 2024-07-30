Нюша и Игорь Сивов смогли договориться, где и с кем будут жить их малолетние дети

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и бизнесмен Игорь Сивов договорились, что их дети будут жить вместе с отцом в Дубае. Об этом пишет Super.
После того как исполнительница подала на развод в конце мая 2024 года, в Сети пошли слухи о том, что бывшие возлюбленные не могут договориться о местожительстве детей. Однако PR-директор предпринимателя заявила, что информация не соответствует действительности.
Мария Редекоп заверила, что у экс-супругов нет разногласий по этому вопросу.
"Дети учатся в Дубае, и Нюша с Игорем договорились, что они будут жить там. Нет такого, чтобы дети с кем-то остались", — высказалась Мария.
Сообщается, что заседание о расторжении брака было перенесено из-за необходимости соблюдения "процессуальных процедур". 15 августа брак Нюши и Сивова должны официально расторгнуть.
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