Светская обозревательница Божена Рынска сообщила о новой заморозке собственности олигархов за рубежом.
Рынска написала в своём Telegram-канале, что у Ульяны Цейтлиной и её супруга олигарха Алексея Федорычева итальянцы забрали отняли замок в Италии.
"Есть опасность, что за этим последует и недвижимость в Монако", — объяснила журналистка.
Сообщается, что прокуратура Флоренции приняла решение арестовать старинный замок стоимостью 41 миллиона евро.. Это стало ответом на запрос антикоррупционной прокуратуры Украины.
Ранее историк моды и бывший ведущий "Модного приговора" Александр Васильев похвастался своей заграничной недвижимостью во Франции. Он показал старинные интерьеры своего особняка с каминами и антиквариатом.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.