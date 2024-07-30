Божена Рынска сообщила, что у олигарха Федорычева отняли недвижимость в Италии

Божена Рынска рассказала, что олигарх Федорычев лишился недвижимости

Светская обозревательница Божена Рынска сообщила о новой заморозке собственности олигархов за рубежом.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Рынска написала в своём Telegram-канале, что у Ульяны Цейтлиной и её супруга олигарха Алексея Федорычева итальянцы забрали отняли замок в Италии.

"Есть опасность, что за этим последует и недвижимость в Монако", — объяснила журналистка.

Сообщается, что прокуратура Флоренции приняла решение арестовать старинный замок стоимостью 41 миллиона евро.. Это стало ответом на запрос антикоррупционной прокуратуры Украины.

Ранее историк моды и бывший ведущий "Модного приговора" Александр Васильев похвастался своей заграничной недвижимостью во Франции. Он показал старинные интерьеры своего особняка с каминами и антиквариатом.